選在大梵天王四面佛的佛誕日，台中西區的四面佛廣場持續公益布施活動，捐贈120萬元助學金及物資給弱勢族群。（馮惠宜攝）

11月9日是大梵天王四面佛的佛誕日，台中西區的四面佛廣場每年此時都會發起公益布施善舉，今年雖受疫情影響捐助大幅減少，四面佛廣場仍於11月7日更捐贈120萬元助學金及物資給雙龍里、公益里、民龍里、和龍里以及安龍里、忠明里等低收入戶以及台中市街友、單親家庭、獨居老人等弱勢族群。

台中四面佛負責人高振忠指出，四面佛廣場安座至今已十二年，一路走來持續稟持「取之社會、用之社會」及「揚善」的基本理念，十二年來每年都帶領志工團隊全力投入地方公益事業，嘉惠地方弱勢團體及家庭不遺餘力，累計舉行過近百場公益活動、專款專用持續照顧所有需要的單位及個人，至今已突破千萬善款支出，一切自籌經費、自籌財源。

但高振忠坦言，今年在這全球疫情仍嚴峻的考驗下，各界捐助大幅減少，但依然舉行捐助活動，讓送暖不中斷。雖然一路走來跌跌撞撞，仍抱著學習「感恩、付出」的態度，幸有廣大善心信眾無怨無悔的付出支持，畢竟關懷弱勢需要集結眾人力量才能持續不斷發酵。

(中時 )