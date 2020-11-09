台中市精明一街商圈管理委員會日前舉辦「2020南瓜節大遊行-防疫系萌鬼出動」活動，結合防疫觀念，有防疫舞台劇、創意套口罩DIY工作坊、防疫歌曲帶動跳等，在緊張刺激的互動闖關遊戲以及搗蛋王選拔秀讓民眾實踐防疫新生活，也度過美好的周休二日。

延續萬聖節歡樂氣氛，精明一街南瓜節大遊行活動，在美麗的童話場景演出防疫舞台劇，還有創意套口罩DIY工作坊，以及防疫歌曲帶動跳，在疫情時代，讓孩子們在玩耍中學習正確的防疫知識，並在緊張刺激的互動闖關遊戲中深化防疫概念。

活動的高潮還包括搗蛋王選拔秀，2020年邪惡的「大病魔」被釋放出來，打敗病魔必須勇敢地對抗、經過重重考驗，「防疫搗蛋王」才能脫穎而出！

這場南瓜節大遊行大遊行活動也結合深受民眾熱愛的炒蛋市集，邀請台中市各名攤、名店前來設攤，氣球藝術家也帶來氣球互動表演，並舉辦「瘋狂小買家」互動體驗遊戲，讓孩子在遊戲中學習；以及設置「絹印體驗-萬聖節限定版」體驗活動，讓來到市集的民眾都能體驗絹印藝術，一系活動讓所有參與民眾盡興而歸也相約明年南瓜節再見。

台中市精明一街商圈管理委員會舉辦「2020南瓜節大遊行-防疫系萌鬼出動」活動，吸引許多大小朋友熱情參與。（馮惠宜攝）

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