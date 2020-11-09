陸委會今日赴立法院內政委員會進行業務報告，陸委會主委陳明通被問道怎麼看待行政院長蘇貞昌回絕蔡習會，陳明通表示，兩岸要在尊嚴對等的情況下進行有意義的對話，「蔡習會是炒作出來的議題」，社會上不需要炒作毫無意義的事。

「馬習會」滿5周年，前總統馬英九倡議兩岸若回到九二共識，有機會促成「蔡習會」，雖然蔡英文總統未表態，但蘇貞昌卻表示「不用在那裡會什麼會，最好就是『會』照顧人民」。

國民黨立委陳玉珍質詢時以此詢問陳明通的看法，「蔡總統在雙十演說中說兩岸要對話，但蘇院長卻說不用蔡習會？」，陳明通稱這是兩件事情，兩岸必須要有意義的對話，「蔡習會是炒作出來的議題」。

陳玉珍追問如果有機會舉行蔡習會也是毫無意義嗎？，陳明通回應，願意在尊嚴對等下進行對話，不能炒作毫無意義的事。

陳明通再指「社會上有一方人吵完馬習會後接者炒作蔡習會」，但是現在北京加大對台促統，不要把兩件事一鍋煮。

陳玉珍說「你不要對馬習會這麼敏感，曾經它也是具有歷史意義的」，陳明通「那就回到歷史去吧」。

(旺報 )