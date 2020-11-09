新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，至今仍未停息，戴口罩成為保護自己、他人的方式。不過口罩會遮住一半臉，想要在路上成為焦點，高顏值已經不管用了！近日街頭出現一位波濤洶湧的女性路人，解下口罩後身分被起底，原來是擁有12萬粉絲的泰國網紅Mina.

照片的背景是晚上的街道，Mina將頭髮綁起，留下前面的短瀏海，身穿素黑色的長版針織罩衫，裏面僅穿水藍色低胸背心，秀出性感鎖骨及深邃事業線，雪白北半球也呼之欲出，不難看出上圍很豐滿，就算臉蛋被口罩遮住一半，依舊很吸睛。

Mina將這張照片放在個人社群平台，寫道：「I hate MASK!!!!!（我討厭口罩）」充分地表達厭惡。不過，許多網友的目光均停留在Mina的胸前好風光，紛紛留言讚賞：「你討厭口罩但我喜歡你的美」、「好大」、「身材超辣」、「來朝聖」等。

從Mina的個人介紹中，可以得知她來自泰國，今年僅21歲，憑著姣好臉蛋和火辣身材，接拍眾多大尺度的外拍活動，不吝嗇展現年輕的胴體，張張遊走走光邊緣，辣翻網友的眼睛。

(中時新聞網)