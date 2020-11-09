仰賴直覺的判斷和決定，但卻是產生誤判的來源？這項諾貝爾經濟學獎得主康納曼（Daniel Kahneman）的發現，陽明大學神經科學研究所找到關鍵的腦神經運作機制，甚至能解釋此次美國大選兩名總統候選人得票情況。

康納曼在暢銷書《快思慢想》（Thinking, Fast and Slow）中提到，直覺捷徑式（heuristics）思考是人類許多決定和機率估計的基礎，源自大腦的快思系統。然而，捷徑式思考是為了解釋人類判斷事件發生機率時常見的偏誤，其中以「基率忽視（base rate neglect，判斷機率時，過度重視當下訊息而忽略基本盤）」最具代表性。例如今年美國總統大選中，多數民調和模型普遍預測拜登有壓倒性優勢，但投票結果顯示，無論是選舉人票或選民投票，拜登與川普票數差異沒有想像的大。會造成這種違反預期的結果，主要來自多數人不會注意到基本盤，也就是民主黨與共和黨基本支持率沒有很大差別的事實。

陽明大學神經科學研究所副教授吳仕煒表示，我們可以把「忽視基本盤」想成大腦內有一個訊息磅秤系統，其作用不是為物質秤重，而是為我們日常生活中接收到的許多「訊息」秤重。「基率忽視」反映了此系統給基本盤的斤兩太少，給當下經驗的權重過大的結果。他說，康納曼當年以「基率忽視」等研究獲得諾貝爾獎，但我們對訊息磅秤系統的了解卻非常有限。

今年7月發表在《美國國家科學院院刊（Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America）》的論文中（https：／／www.pnas.org／content／117／29／16908.short），吳仕煒與目前正在美國羅格斯大學攻讀博士的楊勻硯找了28位受試者，透過決策實驗，並結合功能性磁振造影與貝氏數理模型，發現大腦在內側前額葉、眼窩額葉和核殼等腦區形成一個「訊息磅秤」系統，該系統反映出人們對基本盤與當下資訊的相對訊息重量，而決定訊息變異度的腦區位於內側上額葉。

吳仕煒表示，訊息磅秤系統的活動程度反映人們忽視基本盤的程度。他說，實驗最有趣的發現是「穩定的基本盤反而是基率忽視的溫床」：人在穩定的環境容易過度反應當下訊息，卻低估基本盤。這些偏差和大腦訊息磅秤系統、以及訊息變異性系統的溝通模式極有關係。

這項研究揭開人類「快思慢想」的腦神經面紗，提供後續行為經濟學與腦神經科學的研究基礎，也同時證實社會科學與醫學研究可以相輔相成。

(旺報 )