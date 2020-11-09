受到美國總統確定拜登當選後，日經225指數挾帶創下29年新高態勢，早盤持續再創新猷。日經開高約250點左右，大盤看回不回一路向上衝高逾500點，持續在高檔震盪。目前，日經225指數為24809.32點，上漲484.09點，漲幅1.99%。東證一部指數目前為1677.37點，上漲19.01點，漲幅1.14%。

投資人對稍後要公布最新財報軟體銀行(SoftBank)，寄予樂觀期待，股價漲逾3%，今年至目前為止，軟銀股價也大漲逾6成。

本田汽車(Honda)樂觀財測消息，持續在日股早盤發酵。這家日本第3大車商最新第2季業績，因受到中國大陸市場帶動，獲利增加28%。故公司樂觀預期，全年營利也可水漲船高，多增一倍至4200億日圓，約40億美元水準，並打破市場原估值2546億日圓。本田股價早盤表現傲視群雄，漲幅近8%。不過，全年至今股價則是走弱，目前是跌近13%。

據悉，日產汽車(Nissan)高層正在研討如何利用網路行銷，讓公司業績有所增加。因新冠疫情方興未艾，讓許多民眾紛紛對汽車展間卻步，使得賞車族人數越來越少。故日產計畫走出去，主動將自家汽車產品展示在購車族面前。也就是有有購車需求民眾，只要連上網路，選擇需要試駕或試乘那些車款，車商會主動把這些汽車送到消費者眼前，不需要像傳統一樣，消費者還要勞師動眾親自跑到展間。這項創新行銷計畫，也讓日產股價小漲近1%，但日產今年以來股價，目前已跌45%。

至於盤面弱勢族群，包括前幾天飆漲的衛采藥廠(Eisai)，早盤出現大回檔，被投資人大幅拋售目前暴跌24%。

(時報資訊)