喬山(1736)10月及前10月營收雙雙創出同期新高，11、12月又是家用及商用產品營運旺季，法人看好單月營收年增趨勢不變。今日股價開高後，曾一度衝上70.5元，盤中漲幅仍有4%以上。

喬山10月合併營收27.15億元，年增21%，以美金表達年增為28.7%；前10月營收年增10.3%，以美金表達則年增為15.2%。

喬山10月份家用健身器材銷售持續火熱，旗下越南廠及上海廠的補貨速度加快，加上新的數位影音串流產品上市，家用銷售年增達到130%。其中美國電商通路較去年同期成長9倍，自有零售通路亦有107%的成長。

商用市場也持續復甦中，德國、荷蘭、西班牙等歐洲重要區域營收已較去年同期成長35%以上，雖部分國家疫情再起，健身房展店交機的速度趨緩，但整體而言，家用市場強勢成長、商用市場的復甦，再加上富士醫療器營收年增10%的挹注，帶領集團營收往上拉升，創10月單月營收新高紀錄。

(時報資訊)