1.台積電(2330)：蘋果新一輪新品發表會11日將登場，早盤股價漲至459.5元，拉抬大盤漲點。

2.聯電(2303)：6日外資回補買超9671張，激勵今早股價漲逾4%，收復月線。

3.精材(3374)：Q3營收、毛利率、營益率、稅後淨利及每股盈餘全數改寫新高，三大法人連日買超，盤初股價大漲逾5%、達153.5元。

4.王品(2727)：Q3獲利衝近6年半高，前3季轉虧為盈，今早放量漲停鎖死。

5.為升(2231)：Q3轉盈，毫米波雷達將助攻營運，6日獲外資轉買超613張，盤初觸及191元漲停價，越過前高。

6.貿聯-KY(3665)：營收連2個月改寫單月新高，不理外資擴大賣超，今早大漲近7%，飛過季線。

7.鴻海(2317)：10月營收飆同期高、Q4業績可望衝新高，6日外資擴大買超8097張，今早股價突破80關，為12日法說鋪紅毯。

8.巨大(9921)：前三季每股盈餘9.69元，賺贏去年全年，6日獲三大法人聯手買超435張，今早股價大漲逾5，躍過季線。

9.艾笛森(3591)：LED、車用題材續發威，外資連四日買超，早盤帶量強漲近5%，登近四個月高價。

10.大立光(3008)：蘋果送暖台股題材新篇章，法人力挺正面看，股王股價高漲逾3%。

11.長榮(2603)：預估Q3獲利亮眼，後市續旺，外資轉買超敲進，晨盤續挾量高漲逾6%，再寫三年新高點。

12.陽明(2609)：BDI指數微漲，法人調高財測，外資亦轉買超力挺，早盤爆大量一度衝上14.15元漲停價，創波段新高價。

13.南紡(1440)：本業轉盈，Q4訂單無虞，土地資產潛在利益亦雄厚，爆出高人氣，飆上14.7元漲停，改寫短波高點。

14.光磊(2340)：上月營收利多，加上祭出庫藏股，買方墊高，股價上漲逾4%，直球對戰前波25.45元高點。

15.萬海(2615)：缺櫃惡化，東南亞運價翻倍漲，Q4獲利可望再衝高，晨盤直闖32.25元漲停。

16.東和(1414)：資產題材成火熱熱，外資連3日搶進，9月每股盈餘0.08元，皆助推上17.25元漲停，再創短波高價。

17.聯詠(3034)：展望財報利多不可擋，外資轉多，早盤強漲逾9%，300元關卡、漲停價僅一步之遙。

18.岱宇(1598)：業績題材不滅，Q4迎銷售旺季，衝漲逾7%，一度衝上160元關，並創波段新高價。

19.燦星網(4930)：10月營收年增21.11%，外資連日買超，今早放量漲停。

(時報資訊)