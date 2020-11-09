紅襪重新雇用了柯拉(Alex Cora)擔任總教練，儘管他背負作弊案的罪名，紅襪球員仍然喜歡他。道奇左投普萊斯(David Price)告訴波士頓媒體說：「AC(柯拉)受到所有球員的尊敬，我們總是會專心聽他說話。他是個真誠的人，我感謝他為我和球隊做過的一切。」

柯拉今年1月因作弊案下台，2月時紅襪把普萊斯與貝茲(Mookie Betts)賣給道奇，柯拉仍貼文感謝普萊斯與貝茲做出的貢獻。大聯盟官網報導，柯拉確定回任總教練時，他手機當天就收到一大堆訊息，球員都歡迎他回歸。

美國資深棒球作家Peter Gammons分析，柯拉非常擅長與球員相處，他有辦法把難聽的話傳達給球員，同時保持良好關係。柯拉禁賽期間返回家鄉波多黎各，但他的孩子都想回到波士頓。既然各方都有意願，紅襪順理成章迎接他回來。

柯拉作弊主要是太空人時期，紅襪奪冠的2018年「可能在某幾場例行賽」使用錄影室作弊，但季後賽查無不法，並且主謀不是柯拉，所以紅襪沒有像太空人那樣受到影響。「海嘯哥」林子偉該年例行賽獲得37次上陣機會，紅襪摘冠後也讓他拿到冠軍戒指。

(中時新聞網)