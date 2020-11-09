多家美國媒體預測拜登篤定贏得今年美國大選、成為第46任美國總統，不過川普團隊仍不打算放棄、承認敗選，川普私人律師朱利安尼昨（8）日表示，「現在認輸就錯了」，聲稱至多10州選舉結果遭竊取，預告將提起更多訴訟。
美東時間7日午間，包括美國有線電視新聞網（CNN）在內等多間美媒分別推播，預測拜登拿下賓州20張選舉人票、贏得本屆大選，後續拜登更拿下內華達州6張選舉人票，儘管這些都只是媒體預測、非正式選舉結果，但隨著拜登領先幅度擴大，入主白宮幾乎毫無懸念。
不過美國總統川普至今尚未承認敗選，反而在推特宣稱自己贏得大選，更指控民主黨人「竊取」大選，福斯新聞（Fox News）報導，川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）昨日接受福斯新聞節目「Sunday Morning Futures」專訪時表示，「如果川普現階段承認敗選就真的錯了」，「有強烈證據顯示，這次選舉中至少3至4個州，甚至可能10個州的選舉結果『被竊取了』，換句話說，它是建立在錯誤選票上，你不能在沒有挑戰它的情況下讓選舉成為歷史。」
朱利安尼預告，他的團隊本周前就會在幾個關鍵州針對選舉詐欺提起4或5個訴訟，他聲稱團隊可能有足夠證據「改變賓州」，「成千上萬張選票完全無效。」
「有超過50名證人，這將是我們明天針對違反公民權利進行不公平選戰、違反州法、待匹茲堡、費城不同於其他地方所提出訴訟的主題」，他說現在確認有45萬張郵寄選票和信封分開，「我們永遠不知道它們是否有效。」
(中時新聞網)
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