台北市一名王姓男子，上月15日因在行人專用垃圾桶丟家用垃圾，當場被環保局稽查人員抓包，男子為了怕被罰，穿越車道，逃跑過程中不幸遭汽車輾斃，該汽車駕駛恐涉及過失致死遭警方送辦。到底駕駛沒減速需不需要扛責，引起網友討論，有網分析認為無罪機率大。

遭輾斃的42歲王姓男子因為怕被罰，闖紅燈時疑似遭中央分隔島絆倒，當場遭汽車輾壓身亡，59歲的陳姓駕駛因此被依過失致死罪嫌移送法辦。監視器畫面曝光後引起網友熱議，包括稽查員有沒有執法過當？以及汽車駕駛經過巷口時有沒有減速。

煞車距離、行車速度和道路摩擦係數對照表。(圖/截自PTT)

一名網友在PTT發文指出，他支持經過行人穿越道要減速，但不能無限上綱，從這個案件來看，行人飛撲到停等區尾端時，汽車車頭剛好在停等區頭端，汽車車長又大致與停等區一樣，保守點算4公尺好了，比對煞車距離表，等於車主要慢到25km/H才有可能沒輾到路人，更何況路人是趴著從樹叢飛撲出來，一共有三種不可預期的元素。加以之前也有路人「飛出來」不起訴的前例，所以推測車主沒事的機率較大。

其他網友則紛紛回應「看起來是沒有什麼反應時間」、「開車的真的超級衰」、「常常一堆人看到機車車禍都先檢討路口沒減速」、「車主沒事，稽查員可能就有事了」、「稽查員會去抓一定不是只有偷倒一次，被抓應該要認了」、「好荒謬的慘劇，人世間真的很離奇」；有網友認為重點還是看法官，推測不會100%讓死者吃下，駕駛或稽查員某一方可能也要擔10%的責任。

中天新聞 路邊垃圾桶丟垃圾 女控遭北市環保局人員「性騷擾」

(中時新聞網)