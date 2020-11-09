台中審計新村一家知名豆花，標榜著使用「山泉水及海洋深層水」純手工製作鹽滷豆花，因此吸引不少民眾慕名。不過，有一名護理師指出，排了整整半小時的隊伍，好步不容易等到她，點完餐正要付款時，卻被店家告知「無法外帶」，她只好端著碗在路邊吃。

據《東森新聞》報導，台中這家知名豆花從宜蘭礁溪起家，在當地就已有不少知名度，2019年在台北拓展分店，而這名護理師當日於台中審計新村看見這家豆花店，由於網路評價相當高，她決定加入排隊行列嘗鮮。排了半個小時，好不容易輪到她時，正想多買幾碗分給辛勞的同事，卻被店家告知「不能外帶」，讓她傻眼。

這名護理師無奈之下，只好被店家逼著碗、蹲在一旁的台階吃，她不滿表示該店並無明確的張貼「禁止外帶」標語，甚至是「自備容器」等相關標示，她花了半個小時的時間排隊，卻被禁止，令她感受相當差。

事實上，該豆花店老闆本就非常有環保意識，過去於台北拓展分店時，就已有表示「若民眾想要外帶，必須自備容器盛裝」，店內無塑膠袋或是紙碗打包，若是拿免洗餐盒至店消費，還會遭到店家拒絕「販售」。

(中時新聞網)