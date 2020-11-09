東吳大學副校長董保城（左三）呼籲NCC5位學者委員，勿忘捍衛言論自由的初衷。（林志成攝）

通傳會（NCC）正審查中天電視台換照事宜，東吳大學副校長董保城今天在一場座談會中表示，NCC有7位委員，其中5個來自學界，他們過去發表文章都是在捍衛言論、確保言論自由，希望他們勿忘初衷，否則回到學校面對其他老師、學生，將情何以堪。

台灣行政法學會、中華民國憲法學會、中華人權協會、中華傳播管理學會今天舉行「中天換照事件所引發之憲政法治爭議」座談會，多位學者專家出席。

政大法律系副教授廖元豪表示，在這次美國總統選舉中，現任總統川普發表談話，但多家電視台認為他講了一些錯誤訊息，因此中斷轉播。他要問，如果在台灣，媒體敢這樣做嗎？當電視台每次換照都要提心吊膽，有哪一家敢切掉總統直播時的聲音。

東吳大學副校長董保城則說，媒體多元、自由，人民才可獲取充分資訊，進一步落實憲法保障的言論自由，今日少數才有機會變成他日多數。因此，NCC審查電視台的執照，必須超然獨立，排除被政治干預，站在媒體及人民這邊，捍衛媒體言論自由。

董保城表示，現在NCC委員中，有5位來自學界，他們在電視、衛星等領域的表現讓人敬佩，觀察這些人過去發表的文章或在座談會中講過的話，都是在捍衛言論、確保媒體自由，他希望這些人在審查中天電視台執照時，可以一本初衷。

「政治是一時的，學者聲譽是一輩子的。」董保城勸那些NCC學者委員，在政府單位做事，視野、格局可以調整，但基本理念與原則卻要堅持。如果在審查中天電視台執照時，這些委員背棄了初衷，回到學校時，他們面對過去發表的文章，情何以堪？

中華人權協會理事長、前行政院政務委員高思博表示，NCC的誕生，是希望在政治激烈競爭下仍保有獨立性，它負責監理電視台，不管是在形式上或實質上都要非常公平，才可得到人民的信任。

不過高思博說，日前NCC舉辦對中天電視換照的聽證會，連形式上的公平都沒做到。NCC公聽會上的鑑定人，原本應該像學者專家在法庭上作證，維持客觀公正，但實際上，他們的鑑定內容就像是NCC的隊友，不是有獨立性的鑑定人。

台灣言論市場若沒有中天電視台，會是怎麼樣？高思博表示，當台灣沒了批判政府的聲音，過去以引為傲的言論自由將消失，進一步危急整個政府的正當性，而在《自由之家》的評比上，台灣的排名也會下降。

(中時 )