GIS -KY業成（6456）公布第三季財報，由於提列資產減損，毛利率滑落到7.54％，稅後淨利約4.39億元，季減76.76％、年增15.28％，每股盈餘1.3元，累計今年前三季每股盈餘7.19元。由於宅經濟帶動IT需求不墜，法人預估業成第四季營收可望持穩。

業成第三季合併營收約326.56億元，年減0.89％、季減3.8％。毛利率滑落到7.54％，相比前一季減少2.35個百分點，主要是因為針對舊設備提列減損，影響數約6億元。本業獲利約8,351萬元，年增6.66％、季減93.48％。業外方面，有3.5億元的政府補助款以及匯兌收益等，總計業外收益約3.95億元，拉抬稅前淨利約4.79億元，年減2.75％、季減72.31％，稅後淨利約4.39億元，年成長15.28％、季減76.76％，每股盈餘約1.3元。

累計今年前三季合併營收約892.41億元，年成長4.11％，營業利益約13.06億元，年減11.29％，稅前淨利約23.25億元，年成長10.89％，稅後淨利約24.31億元，年成長10.84％，每股盈餘約7.19元。

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