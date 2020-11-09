美國民主黨總統候選人拜登宣布勝選，市場憧憬中美緊張關係有望緩和，恒指9日開高444點報26,157點，來到4個月高點。國企指數開高188點或1.8％，報10,686點。

截至9日上午10點8分，恒指上揚331.26點，報260,44.23點，漲幅1.29％。國企指數報10,636.54點，上漲138.74點，漲幅1.32％。

(工商 )