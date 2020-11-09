恒指開高444點 創四個月新高 10:302020/11/09 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國民主黨總統候選人拜登宣布勝選，市場憧憬中美緊張關係有望緩和，恒指9日開高444點報26,157點，來到4個月高點。國企指數開高188點或1.8％，報10,686點。 截至9日上午10點8分，恒指上揚331.26點，報260,44.23點，漲幅1.29％。國企指數報10,636.54點，上漲138.74點，漲幅1.32％。 (工商 ) #上揚 #恒指 #國企指數 #漲幅 #拜登 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 群益證券看本周指數區間12,800-13,200點 09:182020/11/09 財經 股價指數期貨贏家專欄－美大選漸底定 美股吸金 04:102020/11/09 證券．權證 拜登當選 美股台股漲聲響 04:102020/11/09 焦點新聞 政策罩綠能 上緯、台達電吃香 04:102020/11/09 證券．權證 拜登時代來臨 陸機構：中美摩擦料暫緩 04:102020/11/09 全球財經 搶破頭 證交所將釋出14個職缺 04:102020/11/09 投資理財 為自由平等奮鬥 賀錦麗致敬非裔 04:102020/11/09 國際大事 蔡英文2015訪美 曾會見布林肯 04:102020/11/09 政治要聞 深深房A、恒大 終止重組計畫 04:102020/11/09 全球財經 美大選不確定性消除 台股早盤突破歷史新高 09:352020/11/09 財經 財經熱門新聞 「大選後 那些人也懶得裝了」 專家爆拜登夢魘來了 - 財經 拜登當選美國總統 台股5族群 各領風騷 - 財經要聞 - 工商時報 老美開槍前 華為搶囤晶片 竟讓蘋果也中彈 - 財經 謝金河驚呼螞蟻案不單純 再爆超猛假設陰謀論 - 財經 陸龍頭廠2大客戶倒戈 台積28奈米爽撿槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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