東洋股價暴起暴跌，立委要金管限期給答案。金管會主委黃天牧9日在財委會回應，已在上週要求櫃買中心「急速」調查東洋公司兩大重點，一是重訊發布是否符合程序，二是否涉及內線交易，黃天牧承諾立委賴士葆，二週內查清東洋重訊公布是否有瑕疵，二個月內報告是否有涉及內線交易。

立委曾銘宗、賴士葆、費鴻泰等9日在財委會都質詢前財長林全擔任董事長的東洋公司，在10月12日宣布取得BNT疫苗在台代理權，卻沒有提及這是有條件的授權，必須與政府協商取得同意，且記者會與重訊內容並不相同；11月3日又公告終止與BioN Tech SE終止洽談疫苗代理，這期間東洋公司交易量及股價暴量及波動大，曾銘宗問：「到底是誰在買股票，又是誰在11月3日前先知道消息賣股票？」

賴士葆亦指出，東洋公司的交易量可以看出，有人在消息之前先買了股票，又在終止洽談前賣了股票，賴士葆：「這很明顯就是內線交易」，且詢問金管會在調查時會不會害怕林全，所以不敢查。

黃天牧表示，會秉公依法辦理，但內線交易的認定是冗長與複雜，且要十分謹慎、嚴謹，目前要調查的是兩大方向，一是重訊發布，程序上是否符合相關規定，第二是10月12日及11月3日前後的交易，是否有內線交易，是否有違反證交法155條、157-1條的規定。

黃天牧亦公開表示，若看東洋公司的交易線圖「確實是有可疑之處」。

(工商 )