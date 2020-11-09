民視新聞主播李慧芝，亮眼外貌加上專業播報，讓她擁有許多死忠粉絲力挺，不過日前逛超市買菜時，由於地上濕滑當場滑了一跤，竟然造成右手肘骨折，當下立刻被送往林口長庚醫院開刀。

根據《民視新聞網》報導，上個月到住家附近的連鎖超市買菜，採買完畢到櫃台準備結帳時，竟當場滑倒跌坐在地，當下突然驚覺身體有異，才發現右手骨頭歪掉，當下立刻被送往林口長庚醫院開刀，手術後留下9公分長的傷口，不過第一時間仍惦記工作的她，也立刻打電話向長官報告近期內無法上工。

李慧芝滑倒受傷後，由超商工讀生陪同去醫院，不過因為事發當時櫃檯地面濕滑，卻未放置任何告示牌，因此讓工讀生相當自責，更表示想要辭職負責，不過她認為錯非在工讀生，因此勸阻對方不要有這個想法，目前也已經開始復健，預計一年後要再開刀將鋼板取出。

李慧芝表示這是人生第一次上救護車送醫，也是第一次在急診室過夜，雖然已出院在家修養，但回想起來仍心有餘悸，至於超商方面也持續給予援助，並允諾加強內部員工教育訓練，希望提供顧客安全的購物環境。

(中時新聞網)