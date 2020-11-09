根據路透社最新調查，日本11月短觀指數雖還是處於負13，尚未回到數值零悲觀樂觀分水嶺，但已創下9個月新高點，顯示日企正走出疫情衝擊，並回歸景氣信心道路上。

細看這份調查，新冠肺炎全球每日確診人數逐日增加中，雖然日本政府想破頭要激勵內需市場，日本製造業與服務業者其實都不敢掉以輕心，對於未來景氣還是有些許悲觀，只是不像6月那樣到谷底。

6月份短觀數字不僅是負46，悲觀程度亦創下今年目前最低。日本對市場景氣信心，從年初負5左右，被新冠肺炎這麼一嚇，在5到7這3個月都在負44至負46之間徘徊。不過，悲觀氣氛慢慢被稀釋，經過8月負33，10月負26，直到目前最新11月負13。

日企製造業短觀指數11月雖然登上9個月新高點，但還是處於連16個月，都是負數悲觀氣氛中。同時，服務業短觀指數也是從負16，只小增至負13。

這份報告是訪問485家日本大中小企業，雖有225家不願具名但對疫情大大影響生意，還是頗多怨言。另外，持負面悲觀廠商，還是大於正面樂觀者。一位受訪紡織業者經理就直言，目前景氣還沒回到疫情前光景。

分析師指出，嚴峻景氣寒冬也正考驗著日本新任總理菅義偉，在疫情肆虐全球經濟之際，要如何激發國內需求以待景氣復甦。據了解，菅義偉政府也將於11月，公布一項最新疫情補助計畫。

(時報資訊)