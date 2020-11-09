網家(8044)近期延攬相當具有經驗的三位新血加入，包括電子商務副總經理吳德威、投資長兼策略長暨副總經理周磊及人資長暨副總經理陳幸琦，而正逢網家20周年，董事長詹宏志表示，全球常常沒有注意到台灣網路的發展，但實際上台灣是個小的經濟體，不同於大陸及美國，台灣電商經驗可以是很多國家學習的及效仿的典範，網家20年來能繼續在台灣存在，他心存感激，希望要把PChome變成可以為台灣人創造很多價值的組織。

詹宏志表示，新來的三位主管，過去都是來自於很大的舞台、看過很大場面的工作者，期待他們的加入可以帶給網家很正面的能力。網家20多年要跟國際上很厲害的公司去競爭，曾經就有人問過，怎麼可能打贏雅虎，但到現在網家還在這邊。

詹宏志說，雖然每3年就換一個對手，但同仁的想法都很新，是讓同仁放手去做，不要阻撓，這是我唯一要做的事。

他認為，台灣在網路的應用上的風采有一點被大陸搶去，全球常常沒有注意到台灣網路的發展，但台灣做得很好，全部由本地培育的工程師一點一點打造，如果去仿效大陸、美國的發展，未必學的很好，因為有些國家經濟體太小，反而台灣是很好的對象，而網家很早就承諾會在網路上盡心盡力地分享經驗。

網家今年雙11啟動歷年規模最大跨界結盟，攜手電信、百貨、餐飲、人文展覽等場域，將戰線延伸至線下，首波進駐Global Mall中和環球購物中心實體快閃櫃位，短時間創佳績，帶動近2周(10/22～11/3)站上整體美妝館業績較去年同期暴衝近1倍，顯見消費者對於O2O新型態購物模式接受程度高，促進線上、線下人流互導率提升，正式點燃今年雙11戰火。

執行長蔡凱文表示，近年整體產業鏈結構逐漸改變，面對今年的雙11檔期，我們以O2O虛實整合戰略拓展布局，跨界合作電信、百貨、人文展覽、速食、餐飲等多元通路夥伴，打造歷年規模最大、橫跨產業範圍最廣的實體活動，希望藉由與合作夥伴互相串流，將PChome累積20年的電商資源及經驗帶到線下實體，也讓線下消費者體驗線上電商的美好服務。融合雙方優勢，更能加強產業間的活絡與發展，我們相信新型態消費模式將能提升品牌溫度、拉近與消費者的距離，創造PChome在消費者心目中的獨特地位。

(時報資訊)