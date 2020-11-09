英國首相強生(Boris Johnson)周日表示，與歐盟的貿易協議「仍有待完成」，並暗示其認同布魯塞爾的觀點，即協議的廣泛大綱已經「非常的清楚」。強生此前曾多次強力放話，不排除無協議脫歐等言論；此番發言顯然出現轉變。

英國與歐盟歷經數月談判，包括雙方關稅稅率以及貿易配額等議題，雙方仍存在重大差異。而任何的談判協議預計最晚在11月中旬前須完成，以便讓歐盟和成員國能有時間進行程序上的工作。

英國與歐盟談判代表在上周進行多日的視訊談判會議，而雙方預計在本周一在倫敦進行面對面的談判會議。

首相強生告知媒體表示，有極大熱情與歐洲的朋友和夥伴們達成協議，「我認為其仍有待完成，大致的綱要已經非常清楚了，我們必須前進，並盡我們可能去做。我昨日與(歐盟執委會主席)萊恩(Leyen)談過話，她為全同意我的觀點」。

而稍早英國外交部長Raab告知媒體，如果我們在與歐盟關於漁權和(企業)公平競爭條件上能夠稍微彈性一點，有很好的機會可以達成協議。

目前雙方爭議點主要在於公平的競爭，特別是關於國家補助規則，以及漁權談判，該部門為當時英國脫歐支持者具有象徵性意義。

另外英國希望與美國有一個另外的貿易協定，但是部分人士懷疑強生是否能與美國總統候選人拜登建立緊密關係，因為拜登先前曾質疑英國的脫歐，並從未與首相強生見過面。

(時報資訊)