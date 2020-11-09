27歲陳先生騎機車出車禍，沒有明顯外傷但感覺左肩疼痛，送醫經初步X光及胸腔電腦斷層顯示肋骨骨折，合併輕微氣胸且有微量的胸腔積液，由於意識清楚、精神不錯且血壓、心跳正常，但醫師仍建議住院觀察一段時間；沒想到三個小時後，陳先生突然昏迷，醫師立即安排血管攝影式的電腦斷層顯影檢查，及時發現左鎖骨下血管斷裂的部位，透過心導管定位及胸腔鏡手術迅速止血之後，救回一命。

(圖/健康醫療網提供)

胸部受撞擊造成氣胸 嚴重可能會休克致命

衛生福利部臺北醫院胸腔外科林振嵩醫師表示，此案例比較特殊，並非是肋骨斷裂處出血，而是肺尖與鎖骨下動脈有新生血管斷裂出血，推斷是在出車禍瞬間發生氣胸，後續的肺塌陷扯斷此血管。當胸部受到撞擊時，雖然沒有外傷，但間接傷害可能造成氣胸，每十個氣胸病人可能其中一人會併發血胸，若嚴重則會造成肺部塌陷而休克致命，必須緊急進行開胸手術或是用胸腔鏡進行止血。

胸腔鏡手術治療血胸 傷口小、痛感少、恢復快

若能及時處理，大多數的血胸病人都能恢復，且不會留下後遺症。林振嵩醫師指出，胸腔鏡手術好處包括傷口小、疼痛感減少、術後恢復快且併發症也相對減少，是近十五年來發展的微創開胸手術技術，運用於各項的胸腔手術、肺癌、食道癌，以及其他胸腔腫瘤的手術切除，是胸腔外科手術的標準技術。

血胸無法從外觀判斷 留院觀察避免憾事發生

林振嵩醫師提醒，血胸是醫界公認危險且可能致命的情況，可怕之處在肋膜腔的出血無法從外觀判斷出血有多嚴重，時間是重要的關鍵，如果未能及時處理，往往會有生命危險。因交通事故而送醫的民眾，即使感覺自己沒有很不舒服並不需要住院，也務必重視醫師的建議，經醫師確認觀察沒有問題後再離開醫院。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)