中華職棒總冠軍賽，台中地主隊中信兄弟以四比七輸統一獅，球迷關心台中市長盧秀燕與副總統賴清德的總冠軍賽打賭，盧秀燕9日上午表示，第七戰比賽一結束，一分鐘之內，賴副總統就簡訊給她，他很調皮，上面就寫「哈哈！不可能的事情終於發生了，很期待要我戴著獅子頭跑行程」，盧也回傳簡訊說，「大女子和大丈夫說到做到，一定會實現我的承諾」。

盧秀燕上午在出席電競活動後受訪表示，賴清德非常有風度，接著又傳了簡訊說，「我們的目的就是要大家一起來，使大家更關注國內的職棒，但是他還是會擇日到台中市來行銷我們的農產品」。

盧秀燕強調，她代表台中市府感謝賴副總統，這個開玩笑、打賭，其實最重要的目的是希望行銷台中市那同時，我們也希望望大家更關注職棒，重視職棒，我們都達到了目的。

她說，不過打賭還是會依約而行，因為比賽才結束，給些準備道具的時間，找一天黃道吉日來進行，著爆炸獅子頭跑行程。

盧秀燕表示，君子之爭、願賭服輸，會選擇合適時間戴上獅子頭套跑行程，展現運動家的精神，敬請期待！

(中時 )