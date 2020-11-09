繼上周末土耳其央行被撤職後，總統女婿、同時也是該國財長阿爾巴拉克（Berat Albayrak)周日也透過IG帳號，表示因健康因素請辭。

這已是土國連續兩天第二名重大經濟決策官員閃電走人。上周末央行總裁（Murat Uysal）由於無法阻擋里拉暴跌而遭總統解職，改前財長阿格巴爾( Naci Agbal ) 接任其職務。

2020年來受疫情影響，外匯存底銳減與兩位數通膨率居高不下，導致土國里拉已重貶3成到歷史新低。

(工商 )