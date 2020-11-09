土耳其財長「健康因素」閃電請辭 10:422020/11/09 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼上周末土耳其央行被撤職後，總統女婿、同時也是該國財長阿爾巴拉克（Berat Albayrak)周日也透過IG帳號，表示因健康因素請辭。 這已是土國連續兩天第二名重大經濟決策官員閃電走人。上周末央行總裁（Murat Uysal）由於無法阻擋里拉暴跌而遭總統解職，改前財長阿格巴爾( Naci Agbal ) 接任其職務。 2020年來受疫情影響，外匯存底銳減與兩位數通膨率居高不下，導致土國里拉已重貶3成到歷史新低。 (工商 ) #財長 #健康因素 #閃電 #請辭 #總統 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 查東洋兩大疑點！金管會分階段調查給答案 10:392020/11/09 政治 長科*董事會通過第三季財報 18:202020/11/09 財經 大選後美國變天 盧秀燕：籲政府重新審視萊豬進口議題 14:502020/11/09 政治 群益證券看本周指數區間12,800-13,200點 09:182020/11/09 財經 我見我思：呂昭隆》將領的去留 21:152020/11/09 名家 家中走廊太長太短都不行 命理師曝17項風水禁忌 20:242020/11/09 運勢 康友股王變地雷 立委批金管會失職、要出「驗屍報告」 11:342020/11/09 財經 大展投顧本周看好IC設計、蘋概等五大類股 09:182020/11/09 財經 拜登勝選行情旺、疫苗報佳音 道瓊期指急漲逾1500點 18:542020/11/09 財經 台中四分局義警女兒酒駕傳派出所長取締遭飆落淚 警方：依法處理、絕無偏袒 17:502020/11/09 社會 國際熱門新聞 影》敗選後首現身 數百人比中指要他滾蛋 川普疑眼眶泛淚 - 國際 輝瑞首支新冠疫苗成功 有效率達到9成 - 國際 如果川普認敗選 同黨高層驚吐：美國恐永遠不會出現共和黨總統 - 國際 輸掉選戰還賠了夫人 英媒：梅蘭妮亞將向川普提出離婚要求 - 國際 美231年頭一遭 拜登妻子吉爾將成首位有全職工作第一夫人 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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