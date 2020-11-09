對手破產笑納轉單 吉茂10月營收猛增53％ 10:432020/11/09 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 AM（售後維修）汽車水箱零件廠吉茂（1587）自結，10月合併營收1.87億元、年增53.75％，累計前十月合併營收14.27億元、年增13.94％。 吉茂表示，營收大幅成長，主要持續受惠於北美主要對手SPI破產，加上中美貿易戰，客戶大舉轉單，帶動業績自下半年以來一路仰增。 (工商 ) #吉茂 #對手 #破產 #轉單 #合併營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《資訊服務》傳奇3Q每股盈餘1.26元 07:442020/11/09 財經 新車銷售回溫 東陽10月營收14.89億元 09:242020/11/09 財經 軒郁 前十月營收年增35％ 04:102020/11/09 證券．權證 10月營收攀峰 15檔飆破百元 04:102020/11/09 證券．權證 《熱門族群》Q3獲利 統一超、全家齊攀高 08:512020/11/09 財經 飲品包材廠 迎過年出貨高峰 04:102020/11/09 證券．權證 《半導體》精材訂單動能暢旺 Q3、前3季營運齊創5高 07:442020/11/09 財經 《興櫃股》芯測10月營收年增翻逾2倍 HPC扮演長線主角 09:252020/11/09 財經 《汽車股》提列子公司一次性損失 劍麟3Q每股虧損0.12元 08:342020/11/09 財經 訂單強勁 家登Q4營收挑戰新高 04:102020/11/09 證券．權證 財經熱門新聞 「大選後 那些人也懶得裝了」 專家爆拜登夢魘來了 - 財經 拜登當選美國總統 台股5族群 各領風騷 - 財經要聞 - 工商時報 老美開槍前 華為搶囤晶片 竟讓蘋果也中彈 - 財經 謝金河驚呼螞蟻案不單純 再爆超猛假設陰謀論 - 財經 陸龍頭廠2大客戶倒戈 台積28奈米爽撿槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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