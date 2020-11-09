AM（售後維修）汽車水箱零件廠吉茂（1587）自結，10月合併營收1.87億元、年增53.75％，累計前十月合併營收14.27億元、年增13.94％。

吉茂表示，營收大幅成長，主要持續受惠於北美主要對手SPI破產，加上中美貿易戰，客戶大舉轉單，帶動業績自下半年以來一路仰增。

(工商 )

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