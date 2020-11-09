Gogoro台中公益門市新開幕 維修保養更快速 10:482020/11/09 工商 陳信榮 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電動機車龍頭Gogoro為強化在地服務，宣布位於台中市西區的全新Gogoro公益門市盛大開幕，即日起將接續原英才門市，提供完整的新車銷售與售後服務。 Gogoro指出，台中市政府一直戮力推動智慧城市發展，台中市民眾也非常重視空污排放等環保議題，連帶使得台中市民眾對電動機車的接受度也很高。Gogoro即日起藉助公益門市的開幕，可服務大台中地區民眾的總工位數已提升到70座，將讓車主能以更快速的時間預約維修保養，落實Gogoro照顧車主的承諾。 (工商 ) #全新 #Gogoro #門市 #公益 #維修保養 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本精緻雜貨店KALDI在台開10店 明年前進中南部 20:492020/11/09 財經 雙11 Yahoo奇摩優惠盡出 04:102020/11/09 生活新聞 助弱勢 大梵天王四面佛佛誕日愛心佈施 10:142020/11/09 生活 美食-KY Q3獲利年增6成 創兩年來新高 19:172020/11/09 財經 「清景麟巴克禮」築愛台南 捐款300萬做公益 16:202020/11/09 財經 迪晟氣動隔膜泵浦新品 熱銷30國 04:102020/11/09 產業特刊 疫起瘋網購 熟齡族也加入 04:102020/11/09 生活新聞 《觀光股》漢來美食10月營收續登同期高 今年獲利拚勝去年 16:132020/11/09 財經 美食-KY第三季獲利賺近4億 優於法人預期 18:002020/11/09 財經 安心轉投資安惠 力助摩斯漢堡轉型 11:462020/11/09 財經 財經熱門新聞 新冠疫苗獲大進展！ 道瓊開盤大漲近1500點 盤中仍漲近千點 - 財經 拜登贏了 美中科技戰還要打幾年？ 陸博客教父曝驚人答案 - 財經 馬雲慘了！ 螞蟻集團IPO被踩急煞 估值最高重貶4兆 - 財經 「大選後 那些人也懶得裝了」 專家爆拜登夢魘來了 - 財經 拜登來了 美股衝得太詭異？專家揭3大真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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