電動機車龍頭Gogoro為強化在地服務，宣布位於台中市西區的全新Gogoro公益門市盛大開幕，即日起將接續原英才門市，提供完整的新車銷售與售後服務。

Gogoro指出，台中市政府一直戮力推動智慧城市發展，台中市民眾也非常重視空污排放等環保議題，連帶使得台中市民眾對電動機車的接受度也很高。Gogoro即日起藉助公益門市的開幕，可服務大台中地區民眾的總工位數已提升到70座，將讓車主能以更快速的時間預約維修保養，落實Gogoro照顧車主的承諾。

(工商 )