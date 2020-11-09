Davika性感美照獲得百萬人點讚。(圖／翻攝自IG)

泰國、比利時混血女星Davika Hoorne（Mai），影視、歌唱、超模三棲，擁有精緻神顏和175公分完美身材比例，年紀輕輕就奪得「泰國奧斯卡」影后，讓她人氣居高不下，IG擁有超過千萬粉絲，近日，她曬出性感出海照，獲得百萬人點讚。

Davika近日搭船出海，她也曬出多張美照，穿著性感上衣，胸前僅2塊布遮重點部位，中間挖洞大洩白嫩春光，轉身只有2條線支撐，白皙美背全看光，下半身穿激短牛仔褲，小露綁帶白色小褲褲，一雙大長腿更是吸睛，性感身材讓人目瞪口呆。

Davika是泰國當紅花旦，被譽為「泰國第一美女」、「零死角女星」、「娛樂圈最想要的全方位女星」等稱號，更2度入選全球百大美女，不過她不僅只有美貌，演藝表現也相當出色，年紀輕輕就獲得多項獎項。

因電影《淒厲人妻》賣出10億票房，讓她躍升一線女星，24歲憑著電影《戀愛診療中》，奪下「泰國奧斯卡」金天鵝電影獎最佳女主角，演技備受肯定。

(中時新聞網)