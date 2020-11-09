羅東群聚鬥毆釀1死 警4小時破案逮人 10:502020/11/09 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 羅東鎮今天凌晨發生兩派人馬群毆事件，警方在案發4小時破案。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 羅東鎮今天（9日）凌晨0時許發生群毆事件，兩方人馬在餐廳起口角，形成8打3局面，人多的一方分乘2部車離去，但離去前輾過遭打的沈姓男子，沈男送醫後不治。 警方獲報後，啟動快打機制派員到現場，經調閱現場周遭監視器分析過濾可疑人車，鎖定涉案2部車輛，4小時內將涉案8人查緝到案，全案報請宜蘭地檢署檢察官指揮偵辦釐清案情中，後續依刑法殺人、傷害、毀損及妨害秩序罪移送宜蘭地檢署偵辦。 (中時 ) #現場 #地檢署 #偵辦 #宜蘭 #宜蘭地檢署 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 羅東群聚鬥毆釀1死 警4小時破案逮人 10:502020/11/09 社會 大甲聖母宮遶境惹民怨 凌晨2時煙火放不停 13:432020/11/09 寶島 網美豆花排半小時店員揭店規 她淚訴被逼蹲台階吃 10:302020/11/09 生活 宜蘭女國中生疑墜樓身亡 離校園1公里大樓發現遺體 21:432020/11/09 社會 南屯發生雜草火警發現1具男焦屍 警方追查身分 18:132020/11/09 社會 丟垃圾躲罰單 男衝馬路被撞死 04:102020/11/09 社會新聞 毒品通緝犯造假證件扮刑警 真刑警一秒識破逮人 13:012020/11/09 社會 保護傘潑糞案4嫌起訴 檢批4嫌貪財 戕害民主法治 16:572020/11/09 社會 通過611項檢驗 宜蘭米出口日本 14:392020/11/09 寶島 保護傘潑糞案4嫌起訴 檢警查出錢是大陸金主支付 09:522020/11/09 社會 社會熱門新聞 騎機車撞行人 彈飛倒地遭輾亡 31歲女員警下班途中喪命 - 社會 探險北市廢棄醫院 男驚見吊掛搖晃乾屍：只剩上半身 - 社會 中壢24歲乞丐妹非低收入戶？社會局曝調查真相 - 社會 護理師遭公公猥褻 向丈夫求救 遭他冷回：我要靠家裡生活 - 社會 乾爹包養網約辣妹 嗨玩一晚被警找上門 曝真相臉超綠 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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