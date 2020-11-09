羅東鎮今天（9日）凌晨0時許發生群毆事件，兩方人馬在餐廳起口角，形成8打3局面，人多的一方分乘2部車離去，但離去前輾過遭打的沈姓男子，沈男送醫後不治。

警方獲報後，啟動快打機制派員到現場，經調閱現場周遭監視器分析過濾可疑人車，鎖定涉案2部車輛，4小時內將涉案8人查緝到案，全案報請宜蘭地檢署檢察官指揮偵辦釐清案情中，後續依刑法殺人、傷害、毀損及妨害秩序罪移送宜蘭地檢署偵辦。

(中時 )