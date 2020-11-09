68歲香港武打巨星洪金寶擁「最靈活胖子」的美名，不過洪金寶早年因拍武打戲留下大小傷，加上洪金寶近年常以輪椅或拐杖代步，也讓他的身體狀況引發關注，而洪金寶近日現身網路節目專訪，被問到是否考慮退休時，洪金寶訴出他的真心話。

洪金寶寶刀未老，做出踢腿動作，重現「最靈活胖子」的身影。（圖／取材自健康旦 HiEggo Youtube）

洪金寶身手敏捷、動作俐落，是多才多藝的動作巨星，不過隨著年紀增長，洪金寶減少銀光幕前的演出，而洪金寶近日上網路節目《健康旦Hieggo》接受專訪，洪金寶氣色不錯、講話很有精神，他說到武打演員的甘苦談時，還大方做出蹲下、踢腿動作，重現「最靈活胖子」的身影，讓主持人也不禁直呼：「現在只是做訪問，他都全身動」。

同時，主持人也勸洪金寶可以好好休息、養身體，不過洪金寶則語氣堅定說：「現在大家的生活，都是我拚出來的，如果以前不拚命工作，現在什麼都沒有」，洪金寶也透露，很多人都叫他退休，也讓他不解反問：「為什麼我要退休？我可以說話又可以思考，當你覺得自己真的所有都退化、開始出醜，就退休」。

洪金寶進一步指出，他不是不想退休「我真的做不了，我才會退休」，洪金寶強調，他現在只要有機會，他都會盡量去做，也讓外界見識到一代功夫巨星熱愛武打、愛電影的一面。

洪金寶憶述與成龍拍吳宇森《少林門》於韓國兩層樓高跌落地險失禁 與劉德華拍《最佳福星》打到斷手 功夫生涯以膝頭換打鬥畫面 - 鄭丹瑞《健康旦》 #洪金寶 Part 1 (CC中文字幕)

(中時新聞網)