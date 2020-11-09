超過200年歷史的新北市金山區金包里慈護宮，去年被文化局登錄為歷史建築，因廟體老舊、每逢大雨多處漏水，讓信徒苦嘆「媽祖都流淚了」；廟方今年起規畫原地重建，保留廟內「三通五瓜」、「龍柱」等珍貴文物，目前臨時紅壇已完成搭建，預計11月底移地安置眾神，4年後完工。

金包里慈護宮是北海岸信仰中心，建物超過200年歷史，主殿結構遭白蟻蛀蝕，牆面因漏水出現裂痕，廂廊、後殿榫頭移位，柱子也不堪腐蝕傾斜；地方對於原地保留繼續修繕、亦或拆除重建爭論許久，最後終於取得共識，確定採拆除重建模式，透過歷史建築師專業，將珍貴的文物、文化異地保存，完成重建後再呈現給民眾。

慈護宮董事長游忠義指出，目前已在宮廟正門口搭建臨時紅壇，預計11月20日移請眾神安置，聘請曾擔任迪化街、林家花園、赤崁樓與安平古堡等重要古蹟修復過程的教授李乾朗，來擔任慈護宮重建工程總顧問，預計明年5月取得執照，4年後完工。

游忠義說，由於申請經費補助須通過新北市文化局、文化部層層核准，恐耗時攏長，因此目前總經費2億元由廟方自付，除了信徒善款、廟方經費外，還差1億多元。

(中時 )