引發玩家關注，免費期間吸引超過上萬人體驗的「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲平台 (下簡稱GeForce NOW)，自即(9)日起正式上線，開放所有玩家註冊，消費者只要月付299元或年付1,788元 (Premium 白金方案)，就可以享有GeForce NOW無限遊玩次數、無須排隊等待可優先暢玩，以及享受 RTX光線追蹤技術等遊戲體驗，亦有Basic方案可免費試用，喜愛手遊的全台民眾 (不限台灣大用戶)即刻可享受跨裝置、超高速的雲端暢玩體驗！

台灣大哥大電信用戶可申辦以下兩種方案：

（1）「5G GFN好速成双專案」月付1,549/1,749元，除享5G高速行動上網吃到飽、居家光纖上網不加價、網內免費，網外+市話最高450分鐘免費打等多重好康，一站購足行動及光纖上網的優質服務外，還可即刻成為GeForce NOW Premium 白金會員，並獲得現金價值最高4,500元的 MyCard遊戲點數或momo幣 (好禮2選1)，還加碼贈送myVideo和MyMusic影音前6個月免費，擁有超過上萬部影音內容與近千萬首音樂曲庫等影音享受。

（2）「5G GFN手機商品專案」：月付1,549元，就能搭配Samsung A51、realme X50、vivo X50e、OPPO Reno 4Z等超值5G手機，另還有網內免費，網外+市話最高330分鐘免費打的優惠，同享合約期間GeForce NOW Premium 白金會員服務再加碼MyCard遊戲點數2000點+電競Razer 雷蛇Kishi手遊控制器 (市價$2,690)等好禮一併帶回家，讓Hard Core玩家們無論是在家中或是在外，都可以無縫接軌，想玩就玩！

此外，只要是台灣大哥大指定5G或是999以上資費搭配ASUS ROG Phone 3的用戶亦可享有GeForce NOW 3或12個月不等的免費體驗。若只想單獨選搭GeForce NOW的台灣大用戶，亦可享有年繳客戶的優惠，月付只要149元。

台灣大哥大新媒體服務副總經理李芃君表示，GeForce NOW限定體驗期間2個月內吸引上萬名首批邀請的玩家體驗，無論是平台的順暢度、遊戲的多元性等都獲得了許多正面評價。體驗的玩家以男性占比65%、女性35%，而單一用戶遊玩的最高紀錄在1個月內更是高達200個小時，黏著度可見一般。玩家喜愛的遊戲又以競技射擊、冒險動作、角色扮演等對於遊戲畫面細膩、效能流暢以及低延遲都有極高要求的遊戲類型為主，如最新上線的《軒轅劍柒》及《黑色沙漠》等。有了GeForce NOW，玩家可以藉由5G行動網路的大頻寬及低延遲，或是居家寬頻上網，在手機及文書筆電等裝置上也能感受遊戲流暢度。公開上線之際，GeForce NOW除了已可支援超過700款的遊戲外，也引進對硬體需求高的CD PROJEKT RED的《電馭叛客2077》，只要透過GeForce NOW，玩家們不必顧慮設備就可以暢玩。

GeForce NOW讓玩家擁有在雲端上遊戲的能力，即便使用不具高效能的裝置，玩家也能如同將GeForce顯示卡虛擬地加入任何筆電、Mac或Android手機上，讓這些裝置搖身一變成為強悍的電競主機，隨時隨地皆可暢玩自己喜愛的PC遊戲。更重要的是，GeForce NOW可以即時連接上玩家在數位遊戲商店(如STEAM、EPIC、Ubisoft Connect、Wargaming等)中已擁有的PC遊戲或是多款熱門的免費暢玩遊戲，隨時可以呼朋引伴參與PC社群並與成千上萬的玩家連線。

(科技)