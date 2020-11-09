人民幣在岸價升至6.58 續創逾兩年半新高 10:502020/11/09 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國民主黨總統候選人拜登宣布勝選，人民幣匯價9日持續強勢，人民幣兌美元在岸價與離岸價雙雙升破6.6元整數大關，來到6.58～5.59元區間，續創逾兩年半新高。 截至9日上午10點30分，人民幣兌美元在岸價報6.5946元，較上個交易（6日）收盤價6.6215元大漲269個基點，漲幅0.4％。離岸價報6.5829元，上漲86個基點，漲幅0.13％。 人民幣兌美元中間價9日報6.6123，升值167個基點，漲幅0.25％。 (工商 ) #基點 #漲幅 #續創 #兩年半 #人民幣兌美元在岸價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人民幣在岸價收漲487個基點 續創逾兩年半新高 17:202020/11/09 財經 拜登勝選行情旺、疫苗報佳音 道瓊期指急漲逾1500點 18:542020/11/09 財經 美食-KY Q3獲利年增6成 創兩年來新高 19:172020/11/09 財經 高盛看漲人民幣 未來12個月內升至6.3 19:222020/11/09 財經 美大選底定推人幣走強 政策利多人民幣資產 19:452020/11/09 兩岸 美大選不確定性消除 台股早盤突破歷史新高 09:352020/11/09 財經 《半導體》聯電10月營收創次高 Q4再戰新高 14:482020/11/09 財經 股匯雙漲 新台幣升至逾9年3個月新高 16:402020/11/09 財經 人民幣離岸價叩關6.55元 高盛：料人民幣未來一年續強 15:392020/11/09 財經 雙王衝 軋短空氣盛 台股創13,127新高 14:242020/11/09 財經 財經熱門新聞 新冠疫苗獲大進展！ 道瓊開盤大漲近1500點 盤中仍漲近千點 - 財經 拜登贏了 美中科技戰還要打幾年？ 陸博客教父曝驚人答案 - 財經 馬雲慘了！ 螞蟻集團IPO被踩急煞 估值最高重貶4兆 - 財經 「大選後 那些人也懶得裝了」 專家爆拜登夢魘來了 - 財經 拜登來了 美股衝得太詭異？專家揭3大真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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