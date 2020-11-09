美國民主黨總統候選人拜登宣布勝選，人民幣匯價9日持續強勢，人民幣兌美元在岸價與離岸價雙雙升破6.6元整數大關，來到6.58～5.59元區間，續創逾兩年半新高。

截至9日上午10點30分，人民幣兌美元在岸價報6.5946元，較上個交易（6日）收盤價6.6215元大漲269個基點，漲幅0.4％。離岸價報6.5829元，上漲86個基點，漲幅0.13％。

人民幣兌美元中間價9日報6.6123，升值167個基點，漲幅0.25％。

(工商 )

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