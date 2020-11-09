恐怕就連暴龍前鋒伊巴卡自己都沒料到，他在今年自由球員市場如此搶手！根據《富比士》記者德文尼9日爆料，目前已經成為自由球員的伊巴卡，除了母隊暴龍想要留他，包含熱火、湖人、快艇、獨行俠、拓荒者、塞爾提克等隊都想搶他。

如此一來，等同伊巴卡吸引7支球隊的招募興趣，讓他成為可望在20日開放的自由球員市場最搶手球員，德文尼說：「暴龍仍有最大機會留住他，如果他選擇離開，不少具備爭冠實力的球隊都想要他，其中湖人會給他最佳再次摘冠機會。」

上季場均15.4分、8.2籃板及1.4助攻的伊巴卡，是暴龍去年摘冠功臣之一，德文尼認為，伊巴卡是湖人當前最需要的兼打4、5號位置人選，無論讓他擔任先發或替補都可以，不過除非他願意降薪加盟，否則湖人很難容納他的薪資條件。

伊巴卡不僅適合湖人陣容，也可幫助在上季總冠軍賽遭到「一眉哥」安東尼戴維斯肆虐禁區的熱火，有了他跟阿德巴約在內線聯手，熱火禁區實力可望大增，可惜熱火也跟湖人一樣面對薪資空間有限的問題，想要搶到伊巴卡確實有難度。

(中時 )