時序進入秋天，不但片片楓紅蘊染了石門水庫，肥美的石門活魚料理也到了最佳的品嚐時機，桃園市政府特別規劃「石門活魚電子美食券」活動，9日9點起到指定網站登錄，就有機會抽中500元石門活魚電子美食券，可全額抵用石門活魚料理優惠，也特別提醒三倍券有時效性，年底前來吃石門活魚最划算，搭配抽中的電子美食券一同折抵，就可免費品嚐百吃的活魚美味！

石門活魚電子美食券11／9起開放登記11／17抽籤

石門活魚是桃園限定的特色料理，料理方式從早期3吃到現在已發展超過有百種吃法，為了讓更多民眾品嚐這份傳香數十載的好味道，桃園市政府規劃「石門楓活魚-石門活魚電子美食券」活動，將提供全國民眾限量3,300組、每組新台幣500元的電子美食券，部分合作店家也將推出超值優惠，共同帶動石門活魚品嚐熱潮。

桃園市觀光旅遊局長楊勝評表示，11月9日到11月16日間，民眾可以到活動網站(https：／／fish.tycg.gov.tw)填妥身分證字號及手機門號等資料，每個身分證字號限登記1次，每隻手機門號僅限輸入3次，市府將在11月17日辦理抽籤並發送電子活魚美食券簡訊，中籤者收到手機簡訊後依指示步驟取得石門活魚電子美食券QR Code，從11月18日起至12月27日間可前往30家合作石門活魚料理店家消費，並享有500元全額折抵的優惠，合作店家陸續增加中，同時更可搭配三倍券使用，輕鬆享受活魚料理。為方便民眾使用，500元石門活魚電子美食券為單一QR Code，等同於現金，使用過後的QR Code就會自動失效，無法退還也不找零，呼籲民眾記得上網登記，不要錯過難得的好康!

秋遊石門限定楓景 白天夜晚精彩不斷

品嚐完活魚美食，也要記得到石門周邊精彩的景點走走，不論是到石門水庫欣賞北台灣最大楓林區紅葉片片的景致，或是前往夯到景點變路名的大溪落羽松路拍照打卡，都是秋季限定的美景，另外，也可以來大平紅橋、三坑老街感受思古幽情，或是騎乘單車暢遊三坑鐵馬道、三坑自然生態公園，夜間還能到慈湖園區水岸舞台欣賞國際級星光水舞秀，或是漫步新完工的龍潭大池吊橋感受池水燈火上下呼應的美景，度過美好充實的旅程，更多活動資訊請上桃園觀光導覽網https：／／travel.tycg.gov.tw／zh-tw或活動官網https：／／fish.tycg.gov.tw查詢。

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