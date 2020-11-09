IC載板廠景碩(3189)受惠ABF載板需求續旺、BT載板需求增加，2020年10月合併營收「雙升」達24.62億元、改寫歷史次高，表現符合預期。投顧法人預估景碩第四季營收可望季增5～10％、再創歷史新高，獲利亦可望揮別陰霾、邁入成長周期軌道。

景碩今（9）日股價跟隨大盤開高，最高上漲3.37％至79.8元，早盤維持近2％漲幅。三大法人近期偏多操作，上周合計買超景碩達9433張，其中以投信買超6704張最多、外資則買超1930張，自營商則買超799張。

景碩公布10月自結合併營收24.62億元，較9月22.77億元成長8.11％、較去年同期19.97億元成長達23.28％，改寫歷史次高。累計前10月合併營收220.12億元，較去年同期180.88億元成長達21.69％、續創同期新高。

投顧法人指出，景碩受惠美系客戶需求續強，使ABF載板業務持續強勁，而5G系統單晶片（SoC）受惠陸系客戶需求提升、消費性電子產品中記憶體需求維持高檔，使BT載板需求同步增加，10月營收表現符合預期，預估第四季營收可望季增5～10％再創新高。

此外，欣興山鶯廠10月28日發生火災，影響中低階的傳統打線晶片尺寸封裝（CSP）BT載板產線，造成BT載板短期內供給降低。投顧法人認為，由於欣興受損產能尚待時間回復，在產品交期延長狀況下，將有利BT載板貢獻較多的景碩營運表現。

同時，景碩第三季受多重逆風干擾，使獲利表現不如預期，隨著相關干擾變數逐步排除，投顧法人認為景碩財報利空已出盡，第四季營運將揮別陰霾、邁入成長周期軌道。受惠5G手機及小晶片（chiplet）長線趨勢，明年營運將啟動新獲利循環。

投顧法人認為，景碩受禁令影響中系客戶占比偏低，且BT及ABF載板合計貢獻營收70～80％，隨著新豐廠轉作ABF載板與未來天線封裝（AiP）載板加入，整體稼動率及產品組合持續好轉，將帶動毛利轉佳、明年獲利可望重返正常軌道。

投顧法人預期景碩今年獲利可望回升至近4年高點，明年亦可維持雙位數成長，維持「買進」評等、目標價自75元調升至85元。另一家投顧法人先前則已將評等自「持有」調升至「買進」、目標價自75元調升至90元。

(時報資訊)