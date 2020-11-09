松果購物(6740)10月交易額(GMV)1.19億元，營收0.17億元，年減36.6％，累計前10月營收為2.85億元，年成長26.31％。

松果購物表示，第3季以「多元商品」、「多元回饋」、「多元結盟」三箭策略布局搶攻滑商機，除此之外，藉由AI大數據運用嚴選商品進行破盤優惠，再以消費者購買與使用行為進行分析，針對用戶分群進行個人化促銷推播與個人化推薦等，創造消費者專屬個人的消費體驗，進一步提高訪客數與流量，並堆疊消費力道帶動舊客的激活及新客的導購。

松果購物於10月初推出「雙十國民狂歡節」、「厝內好飾」等有感促銷，同時更於10月下旬提前啟動雙11暖身促銷；為迎戰雙十一，首次攜手各品牌推出雙11優惠，以四大品類分線推出品類特殺日，同時天天推出熱銷強品下殺、祭出千萬優惠券補貼，11月11日當日更加碼00：00、09:00~23:00每一整點開搶限量賠售秒殺商品，期望促動第4季正向動能。

(時報資訊)