確診人數增，上周五美國原油期貨跌逾4%；據了解，美國新冠疫情確診人數單日突破12萬人次，創下歷史紀錄，累計確診數也即將突破千萬大關。而歐洲地區約每3天就增加100萬例確診，占全球新增病例的51%，歐洲國家也將做出更嚴厲的商業活動限制。

此外，民主黨總統參選人拜登(Joe Biden)，拿下279張選舉人票通過當選門檻，然而喬治亞州由於雙方差距過於接近，宣布將重新計票，令投資人對後市的不確定心態加劇；其中美國原油跌幅4.3%，倫敦原油跌幅3.6%。

美國NYMEX-12月輕質原油期貨下跌1.65美元，報每桶37.14美元；12月熱燃油跌0.03美元，報每加侖1.14美元；12月RBOB汽油跌0.04美元，報每加侖1.08美元；倫敦ICE-1月布蘭特原油期貨下跌1.48美元，報每桶39.45美元。(商品行情網)

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