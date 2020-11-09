藝人「小鬼」黃鴻升9月16日因主動脈剝離，深夜在北投家驟逝，才36歲的年輕生命畫下句點，留下難過的親友，還有因他過世才公開的女友峮峮，送走摯愛後，峮峮堅強回歸職場，用工作沖淡悲傷，昨中華職棒總冠軍賽落幕，峮峮完成重大工作後，深夜卸下心房表示自己感到茫然，甚至哭了，讓人好心疼。

小鬼過世後，經紀人及公司很體諒峮峮的心情，不要她急著復工，但峮峮僅停工1個月左右，好好陪男友走完最後一哩路，就自己默默回到工作崗位，甚至換了新造型回到球場，用一貫的燦爛笑容迎接球迷，比外界想像得堅強許多。

昨天中職迎接最終戰役，峮峮亦無缺席，直到比賽落幕後，她也彷彿放下內心的重擔，今天清晨在IG發文，吐露療傷2個月的真實心聲，坦言這段時間「聽到最多最多的詞彙就是加油」，如今2020年來到尾聲，峮峮覺得「2020就是給人無限希望之後又賜你重重一擊的一年」，如今自己的內心集煎熬、茫然於一身，覺得年末各種傷心又充滿茫然，忍不住許願：「希望各方面的痛都能快快飛走」。

峮峮也感謝大家始終不離不棄，一直幫她加油打氣，「不管未來有多難，哭完之後，仍然要正能量的走起」，如今中職最終的冠軍殊死戰真正落幕了，峮峮也跟球迷喊話：「2020球季，大家都辛苦了」，未來她也會繼續陪伴球迷，持續前進。

(中時新聞網)