大陸電商龍頭阿里巴巴旗下、支付寶母公司螞蟻集團上市被陸、港證交所叫停，財信傳媒董事長謝金河昨在臉書稱此案茲事體大，懷疑案情不單純，甚至大膽假設螞蟻被喊停真正原因可能是潛藏反習近平股東。

謝金河稱，螞蟻在掛牌前最後一刻突然喊停，是全球資本市場首例，儘管正值美國總統大選，大家都在看川普及拜登誰勝選對世界衝擊(註：美國所有主流媒體、包括自二次世界大戰後主要擔任類官方宣布的美聯社均已確定拜登勝選)，但螞蟻上市案中止肯定是大事件，也可能牽動著中南海政局的變化。

他指出此案至少有3大重點，首先是從阿里巴巴、網易、京東等在美上市陸資企業相繼回港上市，牽動華爾街投資銀行業者龐大利益，美中角力時中國用利益綁住華爾街，導致華爾街主流是親中反川普；其次阿里巴巴創辦人馬雲口風向來犀利，一個峰會論壇發言就讓整個IPO(首次公開募股)停擺十分不單純；最後他認為應該由螞蟻背後股東細究，「也許大家把肖建華的事件(註：2017年在港被不明人士帶走後失蹤至今、實際控制的「明天系」９家金融公司今年被官方正式接管)及以後發生的事情連想在一起，如果螞蟻潛藏著反習派的股東？螞蟻上市市值可能竄升至4000億美元以上，這個力量非同小可⋯⋯也許這是一個缐索。」

值得注意的是，謝金河懷疑螞蟻上市案背後有政治角力並不新鮮，他發文前，已有數家中文媒體、PTT股票版都已在上市喊停後有過類似揣測，但網民反應不一。但目前除了中國證監會是經過審核才放行螞蟻IPO、銀保監會與央行在其上市前聯合發布《網絡小額貸款業務管理暫行辦法(徵求意見稿)》等2點事實外，沒有任何證據可以證明各種假設。此外，上交所、港交所官方給出喊停理由是螞蟻違反揭露馬雲等高層被約談的重大訊息。

(中時新聞網)