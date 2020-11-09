祁姓女子是校園女神級正妹，卻因嫁給富二代送命。（圖／翻攝自網易新聞）

大陸杭州一名吉姓富二代，在酒吧邂逅一名校園女神級祁姓女子，一見鍾情下展開熱烈追求，最終如願贏得美人心，2年後步入禮堂，新婚不久卻因友人「一句話」，怒砍妻子60刀，當場不治身亡，自己也被判處死刑。

據CTWANT綜合《網易新聞》報導，2010年，來自南京的19歲祁姓少女，是名符其實的校園級品正妹，吸引不少男性追求，包括吉姓男子在內，由於吉男在當地是有名的小開，名下擁有數套豪宅，出手也相當闊綽，很快就追到祁女。

祁女2年後意外懷孕，2人便奉子成婚，但吉男卻依然流連於酒吧，經常喝得爛醉回家，2013年4月25日，他一如往常與朋友出去喝酒，不料酒過三巡後突然有人說：「聽說你被戴綠帽，你老婆在外面有人了」。

吉男聽後火冒三丈，氣得衝回家找妻子算帳，2人爆發激烈爭吵，隨即跑進廚房拿起菜刀朝妻子身上狂砍60多刀，造成祁女當場慘死。

吉男2014年4月18日被法院認定故意殺人，判處死刑，緩期2年執行，入獄後又陸續犯下5起傷害案件，再遭判刑3年，一旦定讞，將立即執行死刑。

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(中時新聞網)