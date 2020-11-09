懷念那些美好的青春時光

不久前女團選拔節目「DD52菱格世代」剛結束激烈戰況落幕，播出期間勾起不少人當年為女團著迷的熱血回憶，雖然隨著時間流逝，現在的小朋友追的大多是各種韓團歐膩，不過，一定還有很多朋友依然記得許多昔日紅透半片天、在歌迷心目中姐妹情好到令人羨慕的台灣女子團體。

這些女團因為諸多原因解散或各自精彩，但曾經一起發光發熱的模樣還是深深留在歌迷的記憶中，而且早在韓團出現之前，這些台灣女團可都是獨一無二的經典組合啊！

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，整理出2000年代（2000年-2009年）出道的台灣女子團體，讓大家回味一下那時候青春到不行的她們！

第10名：Sunday Girls

華視的《超級星期天》和日本吉本興業聯合舉辦「超級動員令之日本美少女」，在2000年時推出這個新單元，五島千佳 、佐藤麻衣、高垣朋子、千田愛紗四個年輕的日本女孩，經過節目嚴格篩選與考驗脫穎而出，就此組成Sunday Girls。

隔年推出首張專輯《喜歡你》，但因為銷售成績不佳解散，後來麻衣跟愛紗繼續留在演藝圈，先後成為台灣媳婦，如今婚姻狀況有了變化，無論如何，她們在粉絲心中仍是當年那個可愛的少女。

第9名：櫻桃幫

2006年出道的櫻桃幫在解散前共推出過三張專輯，最火紅就屬踏進KTV絕對必唱的《再見我的愛》，根本是當年的少男少女心中經典到爆的年代金曲。

這個女子搖滾樂團還曾經入圍過金曲獎，2011年宣布休團解散後，團員也過起不同的生活，主唱查查另組「原子邦妮」繼續發片，鼓手大恬嫁到台南、貝斯手小倩的老公則是io樂團的主唱Angus，而吉他手瓜則把酒吧事業經營得有聲有色。

第8名：大小姐

吳兆絃（Frances）和藍愛子（Aiko）當年通過日本早安家族海外選拔組成女團「大小姐」，兩人出過單曲、專輯，各大綜藝節目上都能看到兩人可愛活潑的唱跳表演，還曾與香蕉哥哥一起過主持節目呢！

如今11年過去了，兩位女孩都長成亭亭玉立的少女，中法混血吳兆絃參與《你的孩子不是你的孩子》的演出，而正在讀高中的藍愛子則改走酷妹風格，和昔日甜美小女孩的風格恰恰相反。

第7名：Sweety

曾之喬和劉品言組成的「Sweety」至今仍是許多人心目中的台灣經典女團，兩人出道時都只有14歲，也因此成為台灣史上最年輕的少女團體，到現在這個紀錄都沒被打破。

後來兩人在戲劇和歌唱上都各有亮眼的表現，也隨著各種生涯規劃，團體先是單飛不解散，到現在兩人分屬不同經紀公司形同正式解散，但私下依然很要好，不久前還在曾之喬的頻道上合體暢聊當年在Sweety的點點滴滴。

第6名：蜜雪薇琪

蜜雪和薇琪兩人都是歌唱比賽出身，2004年推出首張同名專輯，和F.I.R.、七朵花可算是同期出道，2006年以《Princess》專輯入圍金曲最佳重唱組合，可惜最後敗給「昊恩家家」，但她們的歌聲可是征服了許多粉絲。

2007年推出最後一張專輯後，兩人就幾乎消失在台灣演藝圈，直到2016年11月又開始在臉書合體唱歌，兩人在這10年間也都歷經了結婚生子，感情依然十分要好，在彼此心底都不認為有解散，希望她們能再推出動聽的作品啊！

第5名：七朵花

「七朵花」的成員有小僑、喬恩、小潔、薇如、饅頭、仔仔、宇婕組成，當時隊長由趙小僑擔任，是喬傑立當年力捧的女團，歷經王宇婕、仔仔周靂岑和鰻頭邱麒霏相繼退團後，以四人形式出道。

最後七朵花在2009年宣告解散，成員間的感情依舊很好，如今陳喬恩紅遍兩岸三地、趙小僑嫁做人婦、小潔淡出演藝圈，而王宇婕則是在八點檔活躍，還是有相當多的粉絲喜歡她們。

第4名：4 in Love

2000年成軍的「4 in Love」成員有冷嘉琳、黃小柔、楊丞琳和張棋惠，只發行兩張專輯，成軍兩年就宣布解散，冷嘉琳退出演藝圈，而黃小柔、張棋惠和楊丞琳至今各自有相當成功的發展。

四人最經典的畫面，莫過於2018年2月楊丞琳《青春住了誰》世界巡迴演唱香港站演出，四個人在解散16年站上紅館舞台合體，讓歌迷看了既激動又感動。

第3名：無双樂團

2008年12月成立的無双樂團，是台灣第一個女子跨界國樂樂團，到目前為止已經歷經了10代的成員，最大的特色就是團員們幾乎是來自臺灣各個大學的國樂系。

團員們個個氣質出眾又高挑，她們的商演經歷不只遍及台灣，還曾經到世界各地巡迴演出，讓傳統與流行碰撞出美麗的音樂火花。

第2名：黑Girl

集合了「九妞妞」的黑Girl，九位成員黃暐婷、周宜霈、郭婕祈、蔡玓彤、詹子晴、黃瀞怡、吳映潔、王承嫣和張甯兒，都是從《我愛黑澀會》節目參加者中脫穎而出。

這團當年可是台灣演藝史上人數最多的女團，當年出道時成員平均不到19歲，雖然歷經一共三代的多次成員變動，如今依然在圈內各自發展得精彩，無論綜藝戲劇歌唱還是主持，都還是可以看到她們的身影。

第1名：S.H.E

當年任家萱（Selina）、田馥甄（Hebe）和陳嘉樺（Ella）三個小女生，從「宇宙2000實力美少女爭霸戰」的選秀比賽脫穎而出，不只在工作上默契十足，在彼此的人生中更是好閨蜜、好姐妹、真朋友，同時也是非常難得私底和檯面上的模樣如一的藝人。

就算三人現在自立門戶註冊自己的公司，各自單飛偶爾也湊在一起，不管是什麼形式，都和當年一樣持續發光發熱、擁有粉絲們無限的愛啊！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年11月10日至2020年11月08日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2000年代出道台灣女團』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)