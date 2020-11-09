近日發生行政院長蘇貞昌幕僚被抓包在立法院議場作圖攻擊在野黨，引起外界譏諷蘇貞昌「有政府，會做圖」。綠委劉世芳今日於立院司法委員會表示，司法院明年編了1.2億宣導《國民法官法》，希望到時候不是丟給公關公司處理。

劉世芳指出，司法院明年編列政策宣導費用，包含綜合性司法政策宣導、輿情蒐整2614.8萬、宣導《國民法官法》制度1.2億、辦理法律教育推廣宣導2133.2萬...等等，合計共1.7億元。

劉世芳說，宣導《國民法官法》的1.2億還不包含人事費，且要在1年內花完，而司法院的說法是要與網紅合作、與網路節目／平台合作、直播節目、影音廣告等等，要花2千萬，電視廣告要3900萬、廣播500萬、戶外廣告2千萬、整合行銷900萬、素材(電影、影音、手遊、APP、漫畫等等)2千萬。

劉世芳質疑，司法院在編列預算時，是打算先匡列，之後再想怎麼用。司法院發言人室發言人張永宏回應，是把可能的宣導方式先列出來，最後會用研究調查的方式決定預算要放在哪邊。

劉世芳表示，司法院要宣導《國民法官法》，若用手遊、APP、podcast，不見得每個人都會用這些東西，而且連高鐵、公車廣告都編，這叫亂槍打鳥，需要花到1.2億嗎？

劉世芳指出，假若1.2億預算通過，也是明年上半年開始設計發包，真正執行時程是明年下半年度，但司法院還打算拍電影，試問有哪個導演有辦法這麼快就拍出來？而且2千萬拍得出來嗎？

劉世芳說，1.2億真的很多，司法院要如何說服外界這筆預算不會浪費？司法院秘書長林輝煌回應，會再研究調查要把預算投入在哪一個部分。

劉世芳表示，不希望到時候這1.2億又是直接丟給某家公關公司，去解決所有問題，這對司法院的形象會大打折扣。

(中時 )