2021STARLUX星宇航空首本桌曆「初始號」。（星宇航空提供）

2021STARLUX星宇航空首本桌曆「初始號」。（星宇航空提供）

2021STARLUX星宇航空首本桌曆「初始號」。（星宇航空提供）

前3000份加贈明信片。（星宇航空提供）

2021 STARLUX星宇航空史上第一本桌曆「初始號」即將登場。桌曆以星際銀呈現太空艙般的機械金屬感，一頁頁如科幻電影海報的航機寫真，帶大家展望全新年度，今日下午5時起至11月18日於星宇小舖開放預購，每筆訂單限購10本，每本售價580元，預購首刷3000份限量加贈A321neo攝影明信片四入組。

2021 STARLUX星宇航空桌曆採用星際銀為主色調，打造沈靜高雅的太空科技感，外包裝為金屬鋁箔袋真空收縮處理，創意模擬太空包裝，桌曆底部設計磁吸式反折站立，反折處燙銀STARLUX logo提升整體質感及穩重度，封面以銀色線條勾勒艙門輪廓及機身蒙皮鉚釘，翻開封面即象徵打開艙門，映入眼簾的是簡單卻鼓舞人心的一句話Time to start a new chapter，期許能重整腳步開啟嶄新的一年。

內頁照片氣勢磅礴並具故事性，刻意將天色及天光調整為金屬灰色調，一方面呼應了太空風格，也希望能傳達衝破雲霄雨過天青的展望。另外，透過一月及十二月份首尾呼應，選擇張國煒董事長親自從德國漢堡接回星宇首架A321neo時，身穿機師訓練服步入B-58201機艙及檢查航機的身影，不僅讓粉絲能永久珍藏別具意義的畫面，也分別表達一個年度令人期待的開始及完美慎重的結束。

除了美學上的講究，星宇航空首本桌曆以最高規格印刷金屬光澤，忠實呈現每張照片的光線及細節，同時也重視商品的實用性，設計內頁側邊月份快捷索引、大格記事欄，致力打造一本兼具收藏及實用價值的精品桌曆。

(中時 )