前年高中畢業剛考上醫學大學的林男，因練舞時與80歲傅姓老翁起衝突，他竟用高中化學習的知識，用「化骨水」潑灑對方致死，檢方求處死刑，一審依殺人判處無期徒刑，二審考量林男已賠償死者家屬235萬多元，改輕判15年，最高法院駁回上訴確定。

2018年7月7日上午，當時18歲的林男在高雄文化中心一處涼亭想練舞，與練太極拳的傅翁起爭執，林男因推倒傅翁受傷，遭警依違反社維法裁罰3000元。

林男事後認為警方執法不公，心生不滿且氣憤難耐，竟到化工行購買俗稱「化骨水」的氫氟酸，再到文化中心朝正在練拳的傅翁潑灑，造成傅翁傷重不治。

檢方求處死刑，高雄地方法院認定他手段凶殘判處無期徒刑，當時傅翁2名兒子還驚訝表示「怎麼沒有判死刑」，高雄高分院認為，林男用未經稀釋、高濃度之氫氟酸（化骨水）對傅男為報復性攻擊，手段甚為殘暴，對於社會有相當之影響及震撼。

合議庭考量，林男及其父母已依民事判決賠償傅死者兒子235萬元，足見犯罪後態度尚屬良好，量刑上應可略為減輕，將他判刑15年，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )