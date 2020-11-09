YouTuber滴妹與哥哥阿滴拍攝英語教學影片走紅，粉絲數破百萬，人氣相當火紅。近日滴妹開啟斜槓事業，因為熱愛手搖飲而開店，台北店開幕初期人潮絡繹不絕，甚至拓展到台中創分店，未料昨（8日）開幕時，她突然感到不舒服，被送往醫院掛急診，提前中斷宣傳活動。

滴妹台中的飲料店昨天中午正式開幕，她身為老闆，本來要擔任一日店長與粉絲見面，想不到活動才進行沒多久，她就在社群網站發出公告，表明身體不適必須提前結束活動，僅進行約一小時就喊停，對粉絲深感歉意，「真的很不好意思，也謝謝大家特別來到現場。」

事後，滴妹在IG限時動態敘述當天經過，她透露開幕當天身體無由來的不舒服，「一直一直吐，還虛脫無力，真的沒有辦法站著招待跟大家見面，真的覺得很抱歉，也很氣自己為什麼剛好在這麼重要的一天身體出狀況。」滴妹的病態也隨之曝光，只見她的口罩幾乎遮掩到眼睛，身上蓋著黑色衣物及棉被，病懨懨地躺在床上，看得出來身體很不舒服。

所幸送醫掛急診後，滴妹休息幾個小時就好轉出院，趕緊回到店內與大家互動、拍照，順利完成開幕營業，並向粉絲報平安：「我身體也有比較好了，請大家不要擔心，之後有機會會常去台中的！」同時，她也感謝急診室的醫師與護理師，及外界的諒解與鼓勵。

(中時新聞網)