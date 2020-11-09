拜登當選美國總統，明年元月入主白宮，在美新舊總統交接時間是否是最危險時刻，國安局長邱國正說，這段時期的確是重點中的重點，一定要非常注意，也比平時緊張，國安局會注意相關徵侯。不過，邱國正也說，拜登有關談大陸國家主席習近平的一句話說的對，習近平不是感情用事的人。

對於媒體詢問邱國正是否有參加總統蔡英文昨天所主持的國安高層會議？邱國正坦承表示並沒有參加會議。邱國正說，昨天是談外交，所以沒找他參加，國防部長也沒通參加。邱國正指出，由於上次國安會議概略方向，不管美國哪個黨當選，大概整體來講還是走向「遏中友台」，至於兩岸問題，邱國正表示，還是要「自助再天助」，不能依賴其他國家。

至於未來的台美關係，邱國正表示，政府並沒有押寶，他有參與，所以他知道；邱國正說，對美選的效應，國安局持續監控，包括對岸動靜與國際輿情，持續提供相關部會作為應處參考。

(中時 )