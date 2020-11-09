中捷蓋了11年，可望16日試營運開車了！台中捷運公司董事長林志盈今天表示，中捷目前還需進行相關配套準備，這兩天會決定試營運時間，並將在11日正式宣布，希望在16日可以試營運，開始讓民眾自由搭乘。

台中第一條捷運綠線，興建前後11年，總經費593億多元，路線全長16公里多，共設18站，中捷日前宣布將在11月底試營運，規畫試營運4周，讓民眾引領期盼。

中捷公司董事長林志盈今天陪同立法院交通委員會「捷運綠線營運前改善計畫及延伸段辦理情形」考察，受訪表示，中捷目前正進行試營運的配套準備，包括內部閘門是否準備好？對外接駁公車的路線調整及站牌等調度等問題，都要做好準備及調度安排，試營運時間及班表時程，最慢11日前將會向市民正式宣告，希望有機會在16日能開始試營運，讓民眾自由搭乘。

至於，外界批評中捷高鐵站末班車時間與高鐵末班車時間僅差1分鐘，將導致民眾無法順利轉乘。林志盈說明，台灣所有捷運系統最後發車班次都是晚上12點，高鐵抵台中最後調度班次與中捷末班車發車時間差問題，目前雙方正在協調班表，會朝向民眾搭乘方便的方向進行溝通與努力，應該會讓民眾滿意。

了11年的中捷即將啟動。台中捷運公司董事長林志盈9日表示，希望16日試營運讓民眾搭乘。（陳淑芬攝）

(中時 )