雖然美國大選的不確定性已經大減，但全球新冠肺炎疫情捲土重來，且在美國與歐洲新一波疫情比起今年稍早前的第一波有過之而不及，高盛銀行以疫情急升為由，決定下修歐洲、美國與全球經濟成長預測，甚至看衰歐洲本季將再度陷入負成長。

MarketWatch報導，高盛出具報告指出，明年全球國內生產毛額（GDP）成長預測從6.5%下修至6.0%，仍較市場預測均值5.2%樂觀。高盛將美國明年首季GDP成長預測從自7%大幅調降至3.5%，並將歐洲今年第四季的成長預測從原先的成長9.1%大砍至萎縮8.7%。高盛表示，如果疫情持續惡化，該地區經濟將面臨下行風險。

IHS Markit上周公布，受疫情升高與各國政府擴大防疫封鎖影響，歐元區10月整體商業活動轉弱，綜合採購經理人指數（PMI）為 49.4，與9月的50.4相比由盛轉衰。服務業PMI從9月的48.0進一步下滑至46.9，不如市場預期，並創下5個月來新低，是拖累整體商業景氣的主要原因。更早一些公布的歐元區10月製造業PMI則從9月的53.7升至54.4，創下26個月來新高。

全球新冠狀病毒感染數已經突破5000萬人，而正在與第三波疫情奮戰的美國，其單日新增病例數連續4天創下新高記錄，上周六（11月6日）單日就有超過13萬1,420人確診遭到感染，使累計確診數增至約991萬人，即將突破千萬大關。

歐洲目前累計確診數已達1200萬人，超越了拉丁美洲，成為全球疫情最嚴重的地區。其上周六新增30萬6,622人確診，平均約每3天就增加約100萬個新病例，使該地區的醫療體系面臨嚴竣的考驗，迫使德國、法國與英國等歐洲國家重啟不同程度的封城措施。目前歐洲的染疫死亡人數已占全球總數的24%。

此外，高盛預測美國總統當選人拜登上任後，與參議院多數黨共同敲定的財政激勵方案可能僅達1兆美元，不到高盛先前預期民主黨完全執政下的一半規模。

(時報資訊)