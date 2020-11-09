電動車市場需求增溫，且市場預期，美國新任總統拜登綠能政策有助於Tesla等電動車產業發展，激勵電動車相關概念股，電源供應器的台達電(2308)、連接線束廠貿聯-KY(3665)、導線架廠順德(2351)今天盤中股價強勢大漲。

美國總統大選由拜登勝出，拜登提出，第一任內將對綠能投資1.7兆美元，施政重點包括：運輸系統電氣化、廣設汽車充電站、提昇電網、闢建大型電池貯電設備，他亦承諾2030年前將設立數萬套風電渦輪，並將離岸風電產能提高1倍，大量裝設太陽能板，並且投入「碳捕集與封存」(CCS)研發，由聯邦政府投資，並擴大租稅獎勵，希望能在全球綠色科技中取得領先。

除拜登綠能政策有利於電動車產業，今年歐洲車市雖然如全球車市一樣飽受新冠肺炎疫情衝擊，但隨著歐洲車廠復工，歐洲車市逐漸回穩，尤其是電動車部分，歐洲政府為鼓勵消費者購買電動車，提供相當優惠的補貼政策，根據歐洲車協會統計，2020年前3季歐洲電動乘用車銷售前10國合計銷量年增率達98.9%、滲透率提升至9.8%，主因之一為歐盟於2020年起實施嚴格的碳排限制政策，即二氧化碳排放量均值需降至95克/公里，加速車廠銷售低碳排的PHEV、BEV電動車款；另外歐洲國家為抑制油車銷售，徵收高額的燃油稅費，使得歐洲國家汽油價格高於全球均價甚多，介於25~85%；在歐洲實施嚴格的二氧化碳排放量規劃及歐洲政府補貼政策鼓勵消費者購買電動車下，亦帶動歐洲電動車銷售大躍進。

受惠於全球車市需求增溫，且Tesla Model 3賣得很好，加上傳統車廠加速推出電動車新車，讓電動車需求大增，讓台達電樂觀看待電動車前景，台達電董事長海英俊表示，就在手訂單來看，電動車可能會好好幾年。

展望第4季，海英俊表示，第4季傳統上屬於比較淡的一季，雖然不會比第3季好，但會比去年同期好，至於明年，明年還有很多黑天鵝，無法評論。

歐美二度疫情持續延燒，推動雲端服務、小型電器需求，且Tesla電動車銷售亮眼，客戶端因應疫情積極拉高庫存，為聖誕節等年終季節性銷售旺季提前做準備，帶動貿聯-KY營收衝高，10月合併營收7455萬2000美元，較2019年同月成長11.36%，累計前10月合併營收為6億2055萬2000元，較去年同期減少0.64%。

貿聯-KY表示，目前客戶端需求依舊強勁，第4季營運將淡季不淡，不過能否挑戰新高仍待觀察。

順德第3季稅後盈餘為9200萬元，季增32.41%，營運已走出谷底，累計前3季合併營業收入為61.2億元，營業毛利為9.1億元，營業淨利為3.68億元，稅前盈餘為3.24億元，歸屬於母公司淨利為2.1億元，每股盈餘為1.16元，隨著車市需求增溫，順德營運有機會重回成長軌道。

(時報資訊)