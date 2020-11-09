美國大選後，海軍總部證實美國海軍陸戰隊來台。對此，前大使介文汲感到不妙，因為美軍駐台是雙方心照不宣的事實，民進黨怎會在這時公布出來？這暴露民進黨政府害怕美大選後，大陸可能採取軍事行動，因此趕快出來暗夜吹哨壯膽，他直言，民進黨此舉根本反應過度。

介文汲在網路節目《千秋萬事》上表示，美軍在台一事平常台美雙方是不會去證實，只會否認。且AIT裡面亦有美軍進駐，只是不穿軍服而已。這種事平常AIT和我方政府都不會證實，怎麼這次就會證實？這暴露出民進黨政府一個問題，常常都是顧了一面，顧不了另外一面，

介文汲更表示，這次民進黨政府在美大選後宣布美軍參加演習有兩個意義，一就是安撫台灣民心，因為台灣內部有很多人是真的害怕川普落選，台灣就危險了。另一個就是料敵從寬，民進黨恐懼在美國總統川普政權虛弱時，大陸可能有任何動作。

對此，介文汲直言，大陸已經明確表示，只有台灣宣布台獨等的條件下才會攻台，民進黨此舉根本就是反應過度。而且民進黨這樣冒然公布，就是在給自己壯膽，暗夜吹口哨，不僅造成美國的困擾，也讓兩岸關係走上更險的地步。

(中時新聞網)