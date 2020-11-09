上大學該選有興趣還是錢多的科系，是許多人面對的難題，一名網友在PTT表示，自己念的科系要背一堆東西既沒興趣又無聊死，因此讓他好奇還有什麼科系也是讀了完全不可能產生興趣的？引起網友們熱烈討論。

原PO在PTT八卦板指出，他讀藥學系要死背一堆化學結構，非常無聊也不像醫生有臨床第一線的決策權，完全無法對藥學有興趣，認為大學面試時說對藥學系有興趣的都在騙教授吧，「有沒有卦？」

文一PO出後引起網友們一陣討論，許多人秒回「電機」就是讀了不會有興趣的科系「絕對是電機啊 不用想」、「電機，要中風了，來唸的都嘛是要混口飯吃」、「電機阿，不是高職畢業的高中生，最好是會知道電機在幹嘛」；以及「會計系」也是，「會計你會讀到想摔計算機」、「會計+1，我實在想不出會計能有甚麼樂趣在....」、「真的是會計，我寧願寫10小時程式也不願意看1小時報表」、「會計系會念都是為了錢啦」。

最後不少網友點出關鍵，就現實面來說選擇科系最終目的就是為了以後的出路跟賺錢，「部分的科系，有錢=有興趣，沒興趣又沒錢真的慘」、「每個科系都會有人有興趣吧！會讀純文組一開始不少是因為有興趣，但是會不會繼續讀下去是另一回事」、「對藥學有興趣（x），對藥學系出路安穩領60k有興趣（o）」。

(中時新聞網)